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Запишут к врачу, закажут пиццу и поддержат разговор: Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов Салют

Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. 

Сбер, Джой и Афина — так зовут виртуальных ассистентов, которые совсем скоро станут доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях Сбербанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только.

Сбер — продвинутый, разбирается в технологиях. Любит красивые, сложные аббревиатуры, при этом лёгок в общении. Интроверт, ценит порядок, но не прочь подурачиться и поиграть. Говорит голосом актёра дубляжа Даниила Щебланова.

Джой — жизнерадостна, обладает высоким эмоциональным интеллектом, помогает решать бытовые вопросы, освобождая время своего пользователя. Оптимист и экстраверт, но уважает личные границы. Говорит голосом актрисы дубляжа Татьяны Ермиловой.

Афина — стремится сделать своего пользователя максимально продуктивным и эффективным, помогает структурировать дела. Следует правилам и соблюдает порядок во всём, систематизирует информацию. Её озвучила телеведущая Анастасия Чернобровина.

Константин Круглов, CEO SberDevices:

«Мы первыми в мире создали не просто помощника, а целое семейство AI-персонажей, чтобы дать пользователям возможность выбирать, с кем им комфортнее в данный момент общаться. Ассистентов семейства ʺСалютʺ отличает высокий эмоциональный интеллект: благодаря продвинутой диалоговой платформе каждый персонаж способен поддерживать диалог в свойственной только ему манере».  

Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь. Все ассистенты обладают одинаковым набором способностей, поэтому, выбирая одного из них или переключаясь между ними, пользователь в любом случае получает все возможности технологической платформы и экосистемы Сбера. 

Чтобы активировать виртуального ассистента на своем смарт-устройстве, достаточно поприветствовать его словом «Салют!», тогда на обращение ответит выбранный в начале взаимодействия персонаж. Либо можно сказать: «Салют, Сбер!» или «Салют, Афина!», если хочется обратиться сразу к конкретному помощнику. 

Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. «Салют» работает на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии. Благодаря им функции устройств становятся доступными пользователям, а ассистенты семейства могут общаться. На платформе осуществляется обработка входящих текстовых запросов пользователей и исходящих ответов ассистентов, запуск функционала и приложений.

SberDevices — компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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