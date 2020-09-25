В Иркутске пройдет Интенсив для профессионалов в сфере комплексного развития городов России

Интенсив для профессионалов в сфере комплексного развития городов России «Городские практики» пройдет в Иркутске с 29 сентября по 9 октября.

В программе Интенсива запланировано обсуждение таких тем, как «Города, устойчивые к стихийным бедствиям», «Устойчивое развитие территорий», «Транспортное планирование», «Жильё». Лекции и практические занятия проведут руководители различных направлений КБ «Стрелка». Занятия пройдут в онлайн формате, а также личных встреч на различных городских площадках.

– Изучение практических решений и обмен опытом имеют важное значение по проектированию общественных пространств для архитекторов, представителей профильных департаментов муниципалитетов, девелоперов, градостроителей, предпринимателей и представителей некоммерческих организаций Иркутска и Иркутской области. 55 участников из числа практикующих специалистов и студентов познакомятся с имеющимися стандартами, сценариями пространственного развития, а также рассмотрят различные сюжеты городского планирования. Кроме этого, предусмотрены практические занятия с применением полученных знаний, – пояснила одна из организаторов мероприятия Александра Козак.