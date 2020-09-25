Сбер бесплатно откроет доступ к обучению своего виртуального ассистента Салют новым навыкам на платформе SmartMarket

Сбер впервые откроет доступ внешним партнёрам к платформе SmartMarket, которая позволит как начинающим бизнесменам, так и крупным компаниям научить семейство виртуальных ассистентов Салют новым навыкам.
SmartMarket бесплатно предоставит бизнесу возможность для самостоятельного создания навыков для Салюта, для продвижения своей продукции и поиска новых клиентов посредством взаимодействия с более чем стомиллионной аудиторией экосистемы Сбера. А тех партнёров, которые решат получать доход от своих сервисов и подключат их оплату, Сбер добавит в программу разделения доходов — revenueshare.
Чтобы создать приложение в SmartMarket, необязательно владеть языком программирования, навык легко можно сделать с помощью визуального конструктора элементов. Также доступна опция «написать» навык с нуля и подойдёт продвинутым пользователям.
Среди компаний, которые получили ранний доступ к платформе SmartMarket, — сеть ресторанов «Кофемания» и авиакомпания S7 Airlines.
Более того, Сбер планирует поощрять авторов умных навыков для семейства Салют. Каждый квартал создатели SmartApps смогут получить до 2 500 000 рублей и грант в размере 250 000 рублей, который можно будет направить на использование облачных сервисов SberCloud.
Давид Рафаловский, руководитель блока «Технологии», CTO и исполнительный вице-президент Сбера:
«Создавая SmartMarket, мы хотели, чтобы не только корпорации, но и небольшие команды или самостоятельные энтузиасты могли познакомить наших пользователей со своими сервисами и продуктами. Самые оригинальные идеи могут появляться именно у людей с независимым взглядом. Мы адаптировали инструменты платформы для авторов с разным опытом и умениями и верим, что возможности, которые открываются, могут радикально изменить то, как бизнес взаимодействует со своими пользователями каждый день».
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Навыки, которые можно создать на платформе, получили название SmartApps. Они будут работать независимо от того, каким образом происходит взаимодействие клиента с Салютом, будь то прикосновения к экрану, общение в чате, жесты или голос. Созданный навык становится доступным на всех устройствах, где установлен виртуальный ассистент Сбера — от Сбербанк Онлайн в смартфоне до операционной системы телевизоров Honor, которые начнут продаваться в России в 2021 году.
Разработкой SmartMarket занималась команда SberDevices совместно с участниками экосистемы Сбер. Благодаря этому платформа учитывает особенности различных бизнес-моделей, а уникальная экспертиза Сбера в финансовых сервисах для разных форматов предпринимательства позволит авторам умных приложений управлять доходами от них.