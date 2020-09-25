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СберДиск от SberCloud — новое облачное хранилище для физических лиц

Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, запускает новое облачное файловое хранилище для физических лиц — СберДиск.

После регистрации пользователи СберДиска могут бесплатно загружать в облако 15 Гб любых файлов и получать к ним доступ с помощью мобильных приложений App Store и Google Play, а также через веб-интерфейс. Расширить дисковое пространство до 100 Гб или 1 Тб можно за 83 или 249 руб. в месяц, а также в обмен на бонусы программы лояльности СберСпасибо.

Пользователи СберДиска имеют возможность:

  • автоматически сохранять фото и видео со своих смартфонов и планшетов;
  • предоставлять любому человеку и организации временный или постоянный доступ к своим файлам и папкам;
  • настраивать синхронизацию и восстанавливать удалённые файлы в течение 30 дней. 

С помощью СберДиска можно решать задачи хранения и резервного копирования данных, обеспечить их сохранность в случае потери или повреждения смартфона, планшета или ноутбука. СберДиск также позволяет быстро обмениваться любыми файлами и может служить для архивного хранения редко используемой информации.

ИТ-инфраструктура компании SberCloud, которая обеспечивает работу СберДиска, расположена в центре обработки данных уровня Tier III. 

Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud:

«Мы разработали простое в использовании, надёжное и безопасное облачное хранилище. СберДиск делает сервисы экосистемы более дружелюбными и удобными для частных пользователей, а поддержка Сбер ID позволяет компаниям экосистемы Сбера и ее партнёрам интегрировать и дополнять файловым хранилищем свои продукты, сохраняя при этом высочайший уровень конфиденциальности и безопасности. Наша компания располагает надёжной ИТ-инфраструктурой и имеет высокий уровень экспертизы в области информационной безопасности, что подтверждается регулярным аудитом и аттестацией».

Облачное хранилище СберДиск — это сочетание 15 Гб бесплатного дискового пространства, выгодных тарифов, высокого уровня безопасности и конфиденциальности, а также интеграция с сервисами и приложениями экосистемы Сбера. Пользователи могут входить в СберДиск по Сбер ID — защищённому аккаунту входа на сервисы Сбера и его партнеров. СберДиск позволяет пользователям создать единое пространство удобного хранения файлов и документов всех сервисов экосистемы.

В офлайн-режиме приложение СберДиск позволяет просматривать сохранённые данные и контент без доступа в интернет на всех устройствах, на которых установлено приложение. Пользователям iOS доступно сканирование документов из приложения. Android-пользователи получат такую возможность в IV квартале 2020 года.

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СберДиск является частью единой подписки СберПрайм, куда также входят доступ в онлайн-кинотеатр Okko, скидки на заказы в Delivery Club и Ситимобил, бесплатная доставка продуктов в СберМаркете и другие специальные условия и скидки. При оформлении единой подписки пользователь получит дополнительные 15 Гб в облачном хранилище СберДиск.

SberCloud (ООО «Облачные технологии») — облачная экосистемная платформа Сбера. Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера «Кристофари» — самого мощного вычислительного кластера России. Информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Сбера, а также предоставляются внешним клиентам — компаниям и государственным организациям. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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