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Примсоцбанк увеличил максимальный срок бизнес-ипотеки

Примсоцбанк увеличил максимальный срок бизнес-ипотеки. Теперь приобрести жилую недвижимость с целью перевести её в нежилую можно в кредит на срок от 3 до 96 месяцев по ставке от 12,5% при сумме кредита до 10 000 000 рублей. В случае если сумма кредита выше срок составит 72 месяца. Размер максимальной ставки при этом подбирается индивидуально для каждого клиента. Сумма кредита по программе составляет от 300 000 до 43 млн. рублей.

- Решение увеличить сроки и снизить ставки, конечно же, было продиктовано текущей ситуацией в мире. Примсоцбанк идёт бизнесу навстречу и даёт предпринимателям возможность развивать своё дело, не зависеть от арендодателей, быть уверенным в завтрашнем дне и при этом не нести чрезмерной финансовой нагрузки, - прокомментировал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса.

Отметим, при кредитовании по данной программе обязателен залог недвижимого имущества (в том числе приобретаемой недвижимости). В качестве дополнительного залогового обеспечения (доля в обеспечении не более 30%) может приниматься автотранспорт.

Узнать подробнее о программах кредитования для малого и среднего бизнеса вы можете на нашем официальном сайте или по телефону *4202.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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