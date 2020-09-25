С 1 сентября учителя Иркутской области будут получать ежемесячно 5 тысяч рублей за классное руководство

Ход реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в Иркутской области обсудили Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и глава Приангарья Игорь Кобзев в рамках рабочей встречи в Москве.

C 1 сентября установлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство - 5000 рублей. Их получают 15 889 педагогов. Из федерального бюджета в 2020 году на эти цели выделено более 671 млн рублей.

В 2020 году региону из федерального бюджета выделено более 1,215 млрд рублей по нацпроекту «Образование» и более 1,247 млрд рублей по нацпроекту «Демография». За счет средств регионального бюджета действуют проекты «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей (оснащение коррекционных школ)», «Социальная активность».

По нацпроекту «Образование» в 2020 году будут сданы три школы: в селе Хомутово и деревне Грановщина на 725 мест, в поселке Маркова на 1275 мест. В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» запланировано ввести в этом году 12 детских садов: два в Ангарске, по одному – в Куйтуне, в жилом районе Сухой Братска, в поселке Южный, деревне Ревякина, поселке Молодежный, деревне Новолисиха Иркутского района, в селе Буреть Боханского района, в Тулуне, Балаганске, Жигалово.

На встрече с Министром обсудили и включение в федеральные программы строительство нескольких школ в Иркутске и Братске. Возможно, учебные заведения будут построены в рамках концессионного соглашения с государственной корпорацией развития вэб.рф.