Греф объяснил смысл нового логотипа Сбера

Сбербанк представил новый логотип и единый бренд для своей экосистемы – «Сбер», в котором решил отказаться от слова «банк». Президент Сбербанка Герман Греф объяснил, почему именно сейчас Сбербанк решил измениться, и что означает новый логотип.

«178 лет мы были для вас только банком, – рассказал Герман Греф в своем обращении. – За это время многое изменилось в стране. Мы проходили через разные эпохи, менялась география нашей работы, менялись поколения наших клиентов. Мы вместе прошли через экономические потрясения и революции, времена неопределенности. Мы вместе переживали шок дефолта и несколько экономических кризисов, черные дни на биржах».

2020 год – очередной непростой, год потрясений, когда необходимостью стала социальная дистанция, а нормой – удаленная работа. Герман Греф подчеркнул, что в год масштабных изменений, в год новых привычек, Сбербанк решил измениться сам.

Измениться, чтобы стать больше, чем финансовый помощник, стать помощником для решения всех насущных задач. А для этого уже недостаточно реагировать на существующие потребности, нужно приходить туда, где возникают новые, чтобы неочевидное сегодня, стало повседневной привычкой завтра. По словам президента Сбербанка, именно поэтому банк идёт в новые индустрии, делает их удобнее, привычнее и доступнее. Именно поэтом Сбербанк становится Сбером.

Новый логотип организации представляет собой сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галочкой внутри и словом «Сбер». Стоимость ребрендинга оценивается в 2,5 млрд руб.

По словам Германа Грефа, в логотипе зеленый цвет – финансы, но добавили и другие, так как Сбербанк теперь не просто банк, а целая экосистема сервисов. Логотипы сервисов будут отличаться по цветовой гамме: в логотипе сервиса в сфере медицины «СберЗдоровье» вторая часть названия компании выполнена в темно-розовом цвете, у сервиса «СберЛизинг» и компании «СберСтрахование» – в зеленом, а у компании «СберРешения» – в светло-синем.

Галочку в логотипе сохранили как символ целеустремленности и ориентированности на «пользу для человека», а круглую форму – как символ сфокусированности на потребностях клиента.