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Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в августе достигла 24,8 млрд рублей

По объемам выдачи кредитов в июле-августе 2020 года банк «Открытие» вернулся на докризисный уровень благодаря восстановлению рыночного спроса. Объем выдачи кредитов в июле-августе достиг среднемесячного уровня первого квартала 2020 года. Операционный доход, полученный по итогам 8 месяцев 2020 года, сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об эффективности банка несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса в 2020 году.

Ключевые показатели банка за август 2020 года по РСБУ*:

  • Кредитный портфель физических лиц в августе увеличился на 13 млрд рублей (+3%). Объем выдачи розничных кредитов за август 2020 года составил 27 млрд рублей, что на 13% выше, чем в августе 2019.
  • Кредитный портфель юридических лиц в августе сократился на 43 млрд рублей (-4%). Динамика обусловлена погашением долга одним из крупных клиентов банка. Объем выдачи корпоративных кредитов за август 2020 года составил 81 млрд рублей, что в 2 раза выше, чем в августе 2019-го.
  • Средства частных клиентов увеличились на 7 млрд рублей, или на 1%, до 938 млрд рублей. При этом объем средств на счетах до востребования увеличился на 3%, или 11 млрд рублей, до 320 млрд рублей.
  • В рамках управления ликвидностью в августе банк снизил объемы привлекаемых и размещаемых средств на межбанковском рынке, а также уменьшил портфель ценных бумаг.
  • Чистая прибыль банка «Открытие» за август 2020 года составила 0,3 млрд рублей.
  • Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в августе составили 9,1 млрд рублей, что на 5% выше предыдущего месяца. Доходы от клиентского бизнеса увеличились за месяц на 0,2 млрд рублей (+3%) до 7,4 млрд рублей.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 8 месяцев 2020 года:

По итогам 8 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 97 млрд рублей (+4%) до 2,4 трлн рублей. Рост активов обусловлен динамикой кредитного портфеля.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 190 млрд рублей (+13%) до 1,6 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 120 млрд рублей (+12%) до 1,2 трлн рублей. Объем выдачи корпоративных кредитов за 8 месяцев 2020 года составил 623 млрд рублей, что на 44% выше, чем за 8 месяцев 2019 года.

Розничный кредитный портфель увеличился на 69 млрд рублей (+18%) до 444 млрд рублей. Объем выдачи розничных кредитов за 8 месяцев 2020 года составил 158 млрд рублей, что на 32% выше, чем за 8 месяцев 2019 года.

Средства клиентов по итогам 8 месяцев 2020 года увеличились на 27 млрд (+2%) до 1,8 трлн рублей за счет роста средств физических лиц (+3% до 938 млрд рублей). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 сентября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 39% (27% на 1 января 2020 года).

Чистая прибыль банка по итогам 8 месяцев 2020 года составила 24,8 млрд рублей (30,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). На снижение прибыли повлияли созданные банком за 8 месяцев 2020 года резервы на возможные потери (эффект -6 млрд рублей).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 82,1 млрд рублей, что сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года (82,6 млрд рублей).

Процентные доходы по кредитному портфелю, которые являются одним из ключевых источников доходов банка, выросли на 28% до 71,4 млрд рублей по итогам 8 месяцев 2020 года.

Чистый комиссионный доход банка по итогам 8 месяцев составил 14,9 млрд рублей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период прошлого года (15,2 млрд рублей) и свидетельствует о восстановлении рынка во втором полугодии 2020 года.

Операционные расходы банка за 8 месяцев 2020 года составили 42,5 млрд рублей, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже уровня инфляции.

Регуляторный капитал банка за 8 месяцев 2020 года увеличился на 49,5 млрд рублей (+16%) до 362 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 сентября 2020 года Н1.0 составил 14,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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