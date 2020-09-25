«Ростелеком» рассказал иркутским бизнесменам о новых сервисах

«Ростелеком» в Сибири продолжил серию встреч с крупными корпоративными клиентами для подробного знакомства с сервисами и услугами компании. Очередное такое мероприятие в формате клуба экспертов прошло в Иркутске 17 сентября. Встреча состоялась с соблюдением санитарных мер по требованиям Роспотребнадзора в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой: на входе гостям замеряли температуру и предлагали маски и санитайзеры для рук.

Александр Бощенко, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

Экспертам клуба представили популярные сервисы для решения конкретных бизнес-потребностей компаний с учетом особенностей и специфики отраслевой принадлежности. Например, «Ростелеком» предложил уже готовые комплексы услуг для торговых сетей, транспортных организаций, а также для промышленных предприятий и гостиничного бизнеса.

«На встрече появилась возможность впервые за последние несколько месяцев напрямую пообщаться с руководителями и собственниками бизнеса и рассказать, как с помощью новых сервисов и услуг “Ростелекома” снизить потери, с которыми столкнулись предприятия и компании в период пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Александр Бощенко, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».

Участникам клуба экспертов рассказали о возможностях платформы «Ростелеком Экраны» и услуги «Виртуальная АТС», о новом модуле видеоналитики и расширенных функциях услуги «Wi-Fi радар», а также о других сервисах, которые помогут повысить качество обслуживания клиентов, настроить рабочий процесс и обеспечить надежную коммуникацию между сотрудниками.

«Внедрение современных цифровых решений в сфере розничной торговли дает возможность оптимизировать бизнес-процессы и получать больше необходимой информации, а значит, принимать более рациональные и обоснованные решения и успешно конкурировать на рынке», — отметил Юрий Куницын, системный администратор сети супермаркетов «Светофор» по Иркутскому региону.

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам, связанным с безопасностью конфиденциальной информации и хранению корпоративных данных. В частности, «Ростелеком» предложил компаниям помощь в защите удаленных рабочих мест за счет использования управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. Это позволит предотвратить сетевые угрозы и хакерские атаки, а также обеспечит сотрудникам предприятия безопасный и привычный доступ к корпоративным ресурсам.

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов для бизнеса можно на сайте rt.ru и по телефону 8 800 200 30 00.