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Участники конкурсной программы фестиваля «Человек и Природа» борются за Приз зрительских симпатий

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Онлайн-голосование проводится в интернет-кинотеатре «tvzavr». Приглашаются все зрители https://www.tvzavr.ru/chelovekipririoda/baikal/.

Традиционно в рамках Байкальского Международного кинофестиваля имени В.Г. Распутина вручается Приз зрительских симпатий. В этом году онлайн-голосование проводится в виртуальном зале «Байкал». По результатам интернет-опроса будет определён победитель среди документальных, игровых и анимационных фильмов-участников конкурсной программы.

Уже сейчас отдать свой голос можно в интернет-кинотеатре «tvzavr», нажав соответствую клавишу под понравившейся картиной в виртуальном зале «Байкал».

Кроме того, в ближайшее время зрительское голосование будет проходить и на сайте www.baikalkinofest.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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