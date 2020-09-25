В Иркутске пройдёт хоккейный турнир в честь 75-летия Победы при поддержке Россельхозбанка

26-27 сентября в ледовом Дворце «Айсберг» при поддержке Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» состоится турнир по хоккею с шайбой среди игроков-любителей, мероприятие рассчитано на широкую аудиторию заинтересованных «поболеть за своих». Команды сформированы преимущественно из участников старше 30 лет, представителей различных профессий, которых объединяет спортивное увлечение – хоккей.

В первом туре состоится 2 матча: «Лига» против «Бригантины», и «Росинкас» - «Олимпия». Победители первого тура встретятся на ледовой площадке в финальном турнире 27-го сентября, по итогам которого будет определен победитель среди товарищеских хоккейных команд Иркутска.

Россельхозбанк поддерживает азарт хоккейных болельщиков и разделяет их любовь к этой популярной динамичной игре.

«Для нашего коллектива этот турнир - отличная возможность провести совместные выходные за пределами привычных рабочих будней, и одно из первых запланированных мероприятий, приуроченных к 15-летию филиала. Судя по настрою команд и основной идеи организаторов – 75-летие Победы, финал турнира обещает быть ярким и насыщенным спортивными эмоциями, тем более, что болельщики будут поддерживать своих родных, друзей и коллег», - рассказала директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Сергей Крылепов, основатель Лаборатории жизни «Водород» и организатор турнира, пригласил иркутян на спортивное мероприятие в видеообращении:

«Мы, организаторы турнира, в честь 75-летия великой Победы, приглашаем всех на мероприятие по хоккею с шайбой среди любителей, которое состоится 26 и 27 сентября в городе Иркутск, в ледовом дворце «Айсберг», по адресу ул. Лермонтова 255/1. Приходите болеть семьями, вход свободный!».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.