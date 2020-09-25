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В Израиле вновь вводят карантин из-за коронавируса

С 25 сентября в Израиле ужесточаются ограничения из-за пандемии, сообщает РБК со ссылкой израильское радио «Кан». Все торговые предприятия, кроме продуктовых и магазинов товаров первой необходимости, прекратят работу. Жителям запретят удаляться от дома более чем на один километр. Местные СМИ назвали принятые меры «герметичным» карантином.

Ежедневный прирост случаев коронавируса в стране приблизился к 7 тыс. Жесткие ограничения будут действовать две недели, затем будет решен вопрос об их отмене или продлении. Вся работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена.
 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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