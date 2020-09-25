Банк "Открытие" профинансирует строительство жилого комплекса ЦДС «Новые горизонты» на сумму 3,9 млрд рублей

Банк «Открытие» предоставит проектное финансирование в размере 3,9 млрд рублей на строительство жилого комплекса ЦДС «Новые горизонты». Общая площадь возводимого жилья превысит 90 тысяч кв. м.

«Сделка с Группой ЦДС, одним из крупнейших застройщиков нашей страны, стала очередным шагом нашего банка по развитию на высококонкурентном рынке проектного финансирования, – заявила вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова. – И мы планируем и дальше активно развиваться в этом направлении финансирования корпоративного бизнеса, предлагая застройщикам и девелоперам выгодные условия и индивидуальный финансовый сервис».

«ЦДС «Новые горизонты» станет вторым проектом нашей компании, реализуемым при помощи проектного финансирования, – сообщил генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев. – Появление новых надежных партнеров в сфере проектного финансирования, таких как банк «Открытие», повысит конкуренцию среди банков, которые работают в этом сегменте корпоративного кредитования, и позволит застройщикам снизить свои затраты».

«Спрос со стороны покупателей на квартиры сегмента масс-маркет с отделкой под ключ в Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжает устойчиво расти, именно поэтому новый проект Группы ЦДС нас и заинтересовал, – отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – И благодаря высокопрофессиональной работе команды топ-менеджеров Группы ЦДС на всех этапах подготовки как самого проекта нового жилого комплекса, так и непосредственно кредитной сделки мы сумели оперативно прийти к соглашению о взаимовыгодном сотрудничестве, которое в дальнейшем, уверен, будет только развиваться».

Жилой комплекс ЦДС «Новые горизонты» будет реализован в перспективной локации на границе населенных пунктов Бугры и Мурино. Выгодное расположение позволит жителям пользоваться развитой инфраструктурой северных районов Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области. Общая площадь комплекса превысит 90 тысяч кв. м. Особенностью проекта является сбалансированная квартирография с небольшим количеством студий (14%). Завершение строительства намечено на 4 квартал 2025 года.