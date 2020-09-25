Иркутский авиазавод не стал сокращать более 300 рабочих

Работников планировали сократить в октябре 2020 года. На такие меры руководство корпорации было вынуждено пойти отчасти по причине уменьшения заказов на технику, производимую на Иркутском авиазаводе. Изменения должны были затронуть до 5% коллектива (более 300 человек).

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с Министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, чтобы обсудить вопрос увеличения количества контрактов на поставку авиационной техники, производимой на Иркутском авиазаводе.

Кроме того, глава региона направил официальное обращение Министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову о недопущении сокращения штата Иркутского авиазавода и увеличении объемов производства.

В августе 2020 года Минобороны России подписан ряд контрактов с Иркутским авиазаводом на поставку авиационной техники, что позволило отменить массовое высвобождение работников предприятия и сохранить их занятости.