В Иркутской области убрали около половины площади зерновых и зернобобовых культур

Намолочено 440 тыс. тонн зерна, что на 17 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность в текущем году также превышает прошлогоднюю и составляет 21,9 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– Сегодня на полях Приангарья идёт настоящая битва за урожай. Затяжные дожди, прошедшие с 10 по 15 сентября, а также 19 и 20 сентября, практически не позволяли выйти в поле. В среднем по области за сентябрь выпало осадков на 8,7% выше нормы, а в отдельный районах этот показатель превысил 50%. Но, несмотря на такие непростые условия, аграрии демонстрируют достойные результаты, – подчеркнул министр.

Активными темпами идёт уборка масличных культур. Убрано 35,2% площадей (14,7 тыс. га), собрано 28,8 тыс. тонн, в том числе 28,7 тыс. тонн рапса. В прошлом году к 25 сентября было собрано 11,3 тыс.тонн рапса с площади 7,4 тыс. га.

Картофель убран с площади 1,5 тыс. га, накопано 27,6 тыс. тонн. Овощи открытого грунта убраны с площади 321,7 га, собрано 7,8 тыс. тонн.

Подготовлено 188 тыс. га паров (на 9% выше уровня прошлого года), 56,3 тыс. га зяби (на 8% выше уровня прошлого года). Вспашка зяби продолжается. Ведётся засыпка семян под урожай 2021 года, засыпано 42 тыс. тонн семян.

Продолжается заготовка кормов: 172,9 тыс. тонн сена (71% от потребности), 167,5 тыс. тонн силоса (67% от потребности), сенажа - 269,2 тыс. тонн, что на 6% выше запланированной потребности.