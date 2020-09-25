Юрию Козлову, Ольге Буяновой, Андрею Калиниченко присвоены звания «Почетный гражданин Иркутской области»

Званий удостоены детский хирург Юрий Андреевич Козлов, тренер по художественной гимнастике Ольга Владимировна Буянова и заведующий билетными кассами Иркутского областного театра кукол «Аистенок» Андрей Николаевич Калиниченко за деятельность, говорится в указе, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Юрий Андреевич Козлов – детский хирург, заведующий детским хирургическим отделением № 2 (для новорожденных и недоношенных детей) ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», доктор медицинских наук, профессор, внес большой вклад в развитие и совершенствование хирургической и неотложной помощи новорожденным. Автор многочисленных научных публикаций в российских и зарубежных журналах, научных монографий, руководств для врачей. Его авторству принадлежат шесть патентов Российской Федерации. В 2018 г. Юрию Андреевичу Козлову присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Ольга Владимировна Буянова – Заслуженный тренер СССР и России, основатель школы художественной гимнастики в Иркутске, старший тренер по художественной гимнастике ОГКУ «Спортивная школа по художественной гимнастике». Подготовила пять мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта. Её ученицы – Оксана Костина, Наталья Липковская, Наталья Королева, Дарья Дмитриева - прославили иркутскую школу художественной гимнастики, дав стимул развитию этого вида спорта в Иркутске. Ольга Буянова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетным знаком имени Юрия Абрамовича Ножикова «Признание».

Андрей Николаевич Калиниченко - заведующий билетными кассами Иркутского областного театра кукол «Аистенок». 37 лет, с 1981 по 2018 гг., возглавлял Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Благодаря Андрею Калиниченко театр стал одним из немногих театров кукол Сибири, ярко представленных на международной театральной сцене. В период его руководства спектакли театра неоднократно отмечались премиями Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства. В 2011 г. Андрею Николаевичу Калиниченко присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Тем же указом за деятельность, направленную на обеспечение благополучия Иркутской области и роста благосостояния ее населения, высокие достижения в сфере развития производства, здравоохранения, общественной деятельности знаками отличия «За заслуги перед Иркутской областью» награждены главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Геннадий Владимирович Гвак, генеральный директор ООО «Фирма «Лактовит» Любовь Александровна Зайцева, генеральный директор клинического курорта «Ангара» Ольга Орестовна Князюк, член Координационного совета ИРОО – движения «Ветераны комсомола» Анатолий Андриянович Прокопьев и председатель Иркутского областного совета женщин Галина Николаевна Терентьева.