"Русал" освоил 3D-печать биопротезов из алюминиевых порошков

"Русал" начал поставки изделий из алюминиевых порошков, изготовленных с помощью 3D-печати, сообщает агентство «ПРАЙМ».

"Так как технологии пока только завоевывают рынок, и сама по себе печать пока эффективна только для штучных или мелкосерийных изделий, основные заказы связаны с печатью различных прототипов деталей. В основном для космоса и машиностроения. Кроме того, мы регулярно печатаем элементы экзопротезов, 3D модели которых создаются исключительно под конкретного человека с учетом его физиологических особенностей", — рассказал технический директор "Русала" Виктор Манн.

Основным преимуществом такой технологии он назвал то, что при печати не требуется изготовление оснастки: при классической технологии ее необходимо будет изготавливать заново в случае даже незначительного изменения формы или размеров, что по сравнению с 3D печатью является экономически менее выгодным.