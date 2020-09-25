Названы 10 сфер с самым большим числом самозанятых

По данным сервиса «Услуги» SuperJob, на рынке самозанятых больше всего представителей транспортной, образовательной сферы, сферы услуг, юриспруденции, продаж, IT, а также управления персоналом, ИТР и медиа. Рост числа самозанятых по стране не остановится – аналитики прогнозируют увеличение в 1,5 раза.
«Есть тенденция к значительному росту числа самозанятых в России. По прогнозам аналитиков сервиса «Услуги», их количество вырастет в обозримом будущем еще примерно в полтора раза», – прокомментировали в пресс-службе SuperJob.
Топ-10 сфер с наибольшим числом самозанятых (в порядке убывания) по данным сервиса «Услуги» портала по поиску работы SuperJob:
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Сфера деятельности
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Наиболее часто встречающиеся позиции
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Логистика, транспорт
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Водители, водители-экспедиторы, курьеры
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Образование
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Педагоги, репетиторы, логопеды
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Услуги
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Специалисты по ремонту, рабочие, парикмахеры, мастера маникюра, фотографы, массажисты
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Финансы
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Бухгалтеры, экономисты, финансовые аналитики
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Юриспруденция
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Юрисконсульты
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Продажи
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Продавцы, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, риелторы
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Информационные технологии
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Программисты, тестировщики, UI/UX-дизайнеры, системные администраторы, digital-маркетологи
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Управление персоналом
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Менеджеры по персоналу, рекрутеры, специалисты по КДП
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ИТР
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Инженеры-проектировщики, инженеры-строители, инженеры-сметчики
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SMM, копирайтинг
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SMM-менеджеры, редакторы сайтов, копирайтеры, контент-менеджеры