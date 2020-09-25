Названы 10 сфер с самым большим числом самозанятых

По данным сервиса «Услуги» SuperJob, на рынке самозанятых больше всего представителей транспортной, образовательной сферы, сферы услуг, юриспруденции, продаж, IT, а также управления персоналом, ИТР и медиа. Рост числа самозанятых по стране не остановится – аналитики прогнозируют увеличение в 1,5 раза.

«Есть тенденция к значительному росту числа самозанятых в России. По прогнозам аналитиков сервиса «Услуги», их количество вырастет в обозримом будущем еще примерно в полтора раза», – прокомментировали в пресс-службе SuperJob.

Топ-10 сфер с наибольшим числом самозанятых (в порядке убывания) по данным сервиса «Услуги» портала по поиску работы SuperJob: