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Названы 10 сфер с самым большим числом самозанятых

По данным сервиса «Услуги» SuperJob, на рынке самозанятых больше всего представителей транспортной, образовательной сферы, сферы услуг, юриспруденции, продаж, IT, а также управления персоналом, ИТР и медиа. Рост числа самозанятых по стране не остановится – аналитики прогнозируют увеличение в 1,5 раза. 

«Есть тенденция к значительному росту числа самозанятых в России. По прогнозам аналитиков сервиса «Услуги», их количество вырастет в обозримом будущем еще примерно в полтора раза», – прокомментировали в пресс-службе SuperJob.  

Топ-10 сфер с наибольшим числом самозанятых (в порядке убывания) по данным сервиса «Услуги» портала по поиску работы SuperJob: 

Сфера деятельности 

Наиболее часто встречающиеся позиции 

Логистика, транспорт 

Водители, водители-экспедиторы, курьеры 

Образование  

Педагоги, репетиторы, логопеды 

Услуги 

Специалисты по ремонту, рабочие, парикмахеры, мастера маникюра, фотографы, массажисты 

Финансы 

Бухгалтеры, экономисты, финансовые аналитики 

Юриспруденция 

Юрисконсульты 

Продажи  

Продавцы, менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, риелторы 

Информационные технологии 

Программисты, тестировщики, UI/UX-дизайнеры, системные администраторы, digital-маркетологи 

Управление персоналом 

Менеджеры по персоналу, рекрутеры, специалисты по КДП 

ИТР 

Инженеры-проектировщики, инженеры-строители, инженеры-сметчики 

SMM, копирайтинг 

SMM-менеджеры, редакторы сайтов, копирайтеры, контент-менеджеры 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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