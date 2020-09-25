Режим сброса воды Иркутской ГЭС остается в параметрах 2700 куб. м/сек

Такое решение принято сегодня, 25 сентября, сообщают в областной администрации.

Проблема возникла в связи с высокой наполняемостью озера Байкал. Это негативно влияет на прибрежную зону Республики Бурятия. По информации, которую озвучил на заседании Правительственной комиссии глава этого региона Алексей Цыденов, под угрозой подтопления там находится семь населенных пунктов.

Кроме того, «большая» вода Байкала может навредить флоре и фауне, а также ландшафтам таких природных памятников как Ангарский Сор, полуостров Святой Нос, дельта реки Селенги. Предложение руководства республики: для снижения уровня озера до отметок ниже критических увеличить сброс воды на иркутском гидроузле.

Но в таком случае это приведет к угрозе затопления зон в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, где, в том числе, находятся населенные пункты и садоводства. Даже при режиме сброса воды на гидроузле в параметрах 2700 кум. м/сек на острове Кировский в Иркутске в зону подтопления могут попасть жилые строения. А при увеличении сбросов вода подойдет непосредственно к фундаментам домов.