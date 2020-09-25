С 1 октября меняются правила предоставления социальной поддержки в связи с пандемией

Предоставление ряда мер социальной поддержки в сфере занятости населения прекращается с 1 октября, это меры, установленные постановлениями Правительства Российской Федерации в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом напоминает министерство труда и занятости Иркутской области.



Так, с 1 октября 2020 года завершаются выплаты увеличенных пособий по безработице на 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка безработному родителю (или одному из безработных родителей, если таковых в семье двое), приемному родителю, опекуну, усыновителю, попечителю; пособий по безработице в максимальном размере индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта 2020 года;

продление срока выплаты пособий по безработице гражданам, утратившим такое право после 1 марта 2020 года.



Минтруд информирует, что с 1 октября 2020 года при обращении в органы занятости населения гражданам, неработающим более года, а также индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность, и гражданам, имеющим стаж на последнем месте работы менее 26 рабочих недель, пособие по безработице может быть назначено в минимальном размере - 1500 рублей с учетом районного коэффициента. Оно назначается сроком на три месяца.



Гражданам, уволенным не за виновные действия и отработавшим в текущем году более 26 рабочих недель, пособие по безработице может быть назначено пропорционально среднему заработку сроком на 6 месяцев. В первые три месяца размер пособия составит 75% от среднего заработка на предыдущем месте работы, следующие три месяца - 60%, но не выше максимального размера пособия по безработице (12 130 руб.) и не ниже минимального (1500 руб.), увеличенных на районный коэффициент.



Гражданам, не нашедшим работу после снятия с учета в качестве безработного, пособие по безработице может быть назначено по истечении одного года со дня предыдущей регистрации в качестве безработного.