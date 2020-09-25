Новости

Более 4 тонн мусора собрали на территории «квадратов» в Иркутске

В минувшие выходные представители Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал», сотрудники Иркутского линейно-производственного управления магистрального газопровода «Газпром трансгаз Томск» при поддержке администрации города Иркутска провели субботник на «квадратах», расположенных в районе нижнего бьефа плотины ГЭС.

Уборку провели на трех участках. Во время экологической акции участники сортировали отходы по фракциям. По итогам субботника было собрано 12 мешков стекла, 20 мешков пластика, 3 мешка с металлическими отходами. Весь мусор отправлен на специализированное предприятие для дальнейшей переработки. Также волонтеры собрали более 4 тонн отходов общего мусора, которые были вывезены на городской полигон ТБО.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Режим сброса воды Иркутской ГЭС остается в параметрах 2700 куб. м/сек
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании