Более 4 тонн мусора собрали на территории «квадратов» в Иркутске

В минувшие выходные представители Иркутской региональной экологической общественной организации «Мой Байкал», сотрудники Иркутского линейно-производственного управления магистрального газопровода «Газпром трансгаз Томск» при поддержке администрации города Иркутска провели субботник на «квадратах», расположенных в районе нижнего бьефа плотины ГЭС.

Уборку провели на трех участках. Во время экологической акции участники сортировали отходы по фракциям. По итогам субботника было собрано 12 мешков стекла, 20 мешков пластика, 3 мешка с металлическими отходами. Весь мусор отправлен на специализированное предприятие для дальнейшей переработки. Также волонтеры собрали более 4 тонн отходов общего мусора, которые были вывезены на городской полигон ТБО.