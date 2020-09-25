Рубль возобновил снижение, пробивая сильные поддержки

В пятницу рубль после кратковременного укрепления стал быстро сдавать позиции, хотя ситуация на глобальных рынках некоторое время оставалась благоприятной, отмечают в своем обзоре БКС Брокер.

Улучшению настроений инвесторов способствовало увеличение шансов на компромисс по новому пакету фискальных стимулов в США. По словам нескольких официальных лиц, законодатели-демократы Палаты представителей разрабатывают план стимулирования экономики на сумму около $2,4 трлн. Хотя новое предложение меньше, чем принятый в мае пакет в $3,4 трлн, он превышает сумму, на которую согласны республиканцы в Сенате.

В начале наших торгов внешний фон существенно ухудшился, что вызвало ускорение нисходящей динамики рубля. В результате российская валюта обновила полугодовой минимум к доллару и четырехлетний — к евро. Таким образом, котировки проверяют на прочность технические препятствия, находящиеся на полугодовой вершине пары USD/RUB — 77,65 и уровне 90,4 у пары EUR/RUB, который недавно был превышен. Пробой этих сопротивлений может ускорить рост доллара и евро к рублю.



Дополнительное давление на российскую валюту оказывает очередная инициатива американских законодателей, направленная на введение новых антироссийских санкций.

Кроме того, нефтяные цены перешли к активному снижению, сейчас Brent несет небольшие потери вблизи отметки $41,7. Нефтяной рынок вместе с другими площадками находится под давлением второй волны пандемии, которая угрожает восстановлению экономики и спросу на нефть.

Пара USD/RUB обновила полугодовой максимум и пытается пробить сильное сопротивление 77,65 руб. В случае обновления достигнутой сегодня вершины 77,87, скорее всего, доллар направится к следующему техническому препятствию, находящемуся в области 79,1–79,4.