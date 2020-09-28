Опять рост. В России третий день подряд выявляют более 7 тыс. заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 7867 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне было выявлено 7523 зараженных. Общее число заразившихся достигло 1 151 438.

Регионы, где больше всего новых случаев заражения:

Москва — 2016 (всего 285 776),

Санкт-Петербург — 227 (42 257),

Московская область — 226 (72 959),

Ростовская область — 188 (21 357),

Нижегородская область — 167 (31 891).

В Иркутской области ситуация пока стабильная. По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Иркутской области подтверждено 85 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 906. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,1-0,4%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.