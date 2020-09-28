Новости

Опять рост. В России третий день подряд выявляют более 7 тыс. заболевших COVID-19

Читайте также:

В Иркутской области умерло 2 человека с коронавирусом
28 сентября 2020
В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе
25 сентября 2020

За последние сутки в России выявлено 7867 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне было выявлено 7523 зараженных. Общее число заразившихся достигло 1 151 438.

Регионы, где больше всего новых случаев заражения:

  • Москва — 2016 (всего 285 776),
  • Санкт-Петербург — 227 (42 257),
  • Московская область — 226 (72 959),
  • Ростовская область — 188 (21 357),
  • Нижегородская область — 167 (31 891).

В Иркутской области ситуация пока стабильная. По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Иркутской области подтверждено  85 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 906. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,1-0,4%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2243)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Опять рост. В России третий день подряд выявляют более 7 тыс. заболевших COVID-19
В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе
В больницах Москвы из резерва выводят койки для пациентов с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании