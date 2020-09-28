В Братске реконструируют существующую автомобильную газозаправочную станцию

Помимо этого, в 2020 году будет завершено строительство новой АГНКС в центральной части Братска, работы ведет компания «Регион 38», сообщают в областной администрации.

Напомним, что в этом году в город поступил 21 автобус, работающий на газе. Все машины приступили к работе на маршрутах МУП «Центральное автотранспортное предприятие». Общая сумма контрактов составила 147,2 млн руб. (в том числе 126,3 млн руб. из областного, 20,5 млн руб. – из местного бюджетов).

В 2019 году министерством была предоставлена субсидия предприятию «Регион 38» на приобретение двух передвижных автомобильных газовых заправщиков, семи единиц техники дорожно-коммунальных служб, работающих на газе. В 2021 году г. Братску будет предоставлена субсидия на приобретение 4 автобусов и 8 машин для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе.