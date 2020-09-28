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РУСАЛ завершил процесс редомициляции. Компания зарегистрировалась в Калининградской области

РУСАЛ сообщает о том, что компания зарегистрирована в качестве нового резидента специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область).

Специальные административные районы созданы в России в 2018 году и функционируют на о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область). Регистрация иностранных юридических лиц осуществляется через управляющие компании АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «Корпорация развития Калининградской области» и обеспечивается посредством прохождения процедуры редомициляции.

«Значительная часть производственных активов РУСАЛа располагаются в России, поэтому смена страновой юрисдикции на российский САР – это логичный шаг с точки зрения упрощения структуры управления компанией, которая сохранит свой международный статус», – отметил председатель совета директоров РУСАЛа Бернард Зонневельд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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