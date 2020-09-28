Тотальный диктант – 2020 пройдет в Иркутске 17 октября

17 октября 2020 года Тотальный диктант впервые за семнадцать лет напишут осенью. Поскольку эпидемиологические ограничения полностью не сняты, Тотальный диктант предлагает своим участникам еще один способ принять участие в акции – компромиссный между онлайном и офлайном решение «#пишемдома», сообщают в пресс-службе организации.

Подробную информацию можно получить на сайте проекта.

Тотальный диктант – 2020 пройдёт 17 октября при любых условиях. Организаторами проекта были разработаны три сценария, которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира. Тотальный диктант можно будет написать офлайн в знакомых всем участникам акции аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции, онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта и в новом формате «#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru.

Формат «#пишемдома» подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в проверочный пункт города.

Чтобы участники могли прочувствовать атмосферу Тотального диктанта в формате «#пишемдома», организаторы акции и волонтёры по всей России проведут раздачи бланков и фирменных ручек, предоставленных партнёром Тотального диктанта компанией Berlingo.

В Иркутске выдача ручек и бланков будет проходить в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (Ленина, 8):

3 октября с 12.00 до 14.00,

9 октября с 18.00 до 20.00,

10 октября с 12.00 до 14.00.

Выдача ручек и бланков будет происходить при соблюдении всех санитарных норм.

Помимо этого, каждая фирменная ручка xGold этого года имеет уникальный номер, который поможет участнику выиграть призы от Berlingo. Для этого сразу же после получения ручки специальный код нужно будет зарегистрировать на сайте berlingo.ru/td2020 и ждать розыгрыша. Чтобы увеличить свои шансы на победу, на этом же сайте желающие смогут получить виртуальную ручку и зарегистрировать с неё дополнительный код.