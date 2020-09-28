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Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала «Сопрано» в Wink и Amediateka

С 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала «Сопрано» доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Каждую пятницу будут выходить два новых эпизода заключительного сезона в новом переводе, сообщают в пресс-службе «Ростелекома».

Ранее специально для Wink и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил пять сезонов сериала — это 65 эпизодов. Шестой сезон состоит из 21 серии. «Сопрано» рассказывает о «деловой» и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 годы и завоевал преданную армию поклонников, заслужил профессиональное признание, собрав солидную коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров. 

«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. В настоящее время только пользователи Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» целую коллекцию фильмов в его переводе, включая «Джентльменов», «Эволюцию Борна», «Волка с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленую книгу», «Лицо со шрамом» и другие. Зрителям также доступны авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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