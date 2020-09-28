Новости

В Нижнеудинский район из-за подъема воды в реке Кадуй направили спасателей

27 сентября в населенном пункте Усть-Кадуй Нижнеудинского района подтопило три приусадебных участка, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Угрозы подтопления жилым домам нет, так как они расположены на возвышенности. В случае ухудшения гидрологической обстановки возможно подтопление 9 участков с 9 жилыми домами, в которых проживает 33 человека, в том числе 10 детей.

В поселке Усть-Кадуй приведен в готовность пункт временного размещения на 50 мест, на случай эвакуации населения - 3 единицы техники. Всего в населенном пункте находится 32 жилых дома, в которых проживают 80 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Опять рост. В России третий день подряд выявляют более 7 тыс. заболевших COVID-19
В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе
В больницах Москвы из резерва выводят койки для пациентов с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании