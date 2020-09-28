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В 2021 году финансирование льготной ипотеки могут увеличить в 2,5 раза

На реализацию программы власти потратят 12 млрд рублей в 2021 году, сообщают «Известия».

На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство в 2021 году выделит 12 млрд рублей. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного кабмином на прошлой неделе.

Главная из таких программ — льготная ипотека на новостройки под 6,5%. Сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа. Льготные жилищные кредиты поддержали отрасль в коронакризис, но продолжать программу нужно с осторожностью, так как она создает диспропорцию на рынке недвижимости и может грозить стране «кредитным пузырем», заявили эксперты.

Программу субсидирования ставок по ипотеке на покупку новостроек под 6,5% годовых запустили в мае 2020 года в качестве антикризисной меры по поручению президента Владимира Путина. Срок ее действия рассчитан до 1 ноября. Льготная ипотека позволяет взять кредит до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей покупателям из остальных регионов страны. В программе могут участвовать все категории россиян, а основным требованием выступает наличие гражданства РФ. Таким образом государство планировало поддержать спрос на новостройки, стабилизировав финансовое состояние девелоперских компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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