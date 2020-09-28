Сына экс-губернатора Иркутской области подозревают в мошенничестве

Депутата Законодательного Собрания Иркутской области Андрея Левченко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В феврале 2019 года в Следственном комитете РФ было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко.

Следствием установлено, что Олег Хамуляк вместе с иными лицами, в октябре 2017 года, предоставили в адрес министерства заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.

Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 млн рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 млн рублей. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ.

В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей.

Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.