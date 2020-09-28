ВШЭ: За время пандемии 6,1% среднего класса в России перешел в категорию бедных

Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных, сообщает РБК со ссылкой на исследование ВШЭ.

Причиной стали потеря работы и снижение трудовых доходов из-за простоя, пишут исследователи. Экспертные оценки представлены в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития», с которым ознакомился РБК.

Накануне пандемии, по оценкам экспертов ВШЭ, к среднему классу принадлежали 24% занятых россиян. Переход 6% в другую категорию соответствует сокращению доли примерно на 1,5 п.п.

Сокращение среднего класса — временное явление, оптимистична старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк. «Снижение доли среднего класса в России — одномоментное явление, которое продлится недолго. Все-таки средний класс — высококвалифицированные специалисты с хорошим образованием, которые смогут восстановить уровень доходов в ближайшие год-два», — считает она. «По мере постепенного оживления экономики будут восстанавливаться доходы населения, а соответственно, станут более востребованы товары и услуги, будет расти розничная торговля и, соответственно, прибыль предпринимателей», — добавляет Бурдяк.