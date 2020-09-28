Иркутские топ-менеджеры рассчитывают на зарплату в 60 тысяч рублей

За последний месяц количество вакансий в профессиональной сфере «Высший менеджмент» в Иркутской области выросло на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru.

Данная сфера является сейчас одной из высококонкурентных с точки зрения трудоустройства: на одну вакансию приходится 7,7 резюме. При этом комфортным как для работодателя, так и для соискателя, считается уровень 5-6 резюме на вакансию.

Чаще всего компании ищут руководителей, которые специализируются на продажах (36% от всех размещенных за последний месяц вакансий), администрировании (18%), производстве (17%), управлении персонала (14%). Реже всего требуются менеджеры, которые разбираются в отрасли антикризисного управления, юриспруденции, медицины, инвестиций, красоты и спорта.

Если говорить про отрасль компании-работодателя, то по количеству размещенных вакансий лидируют «Розничная торговля» и «Строительство» (по 11%), «Услуги для бизнеса» (9%).

Основные требования, которые работодатели предъявляют к кандидатам на руководящие должности – это наличие профильного высшего образования, успешный управленческий опыт, навыки планирования и стратегическое мышление.

Большая часть вакансий подразумевает полную занятость (94%) на полный рабочий день (89%). При этом, если говорить о размещенных резюме, то 15% соискателей интересует удаленная работа, а 23% - гибкий график.

Как правило, на руководящие должности претендуют мужчины – им принадлежит 63% резюме. Чаще всего (42%) это люди в возрасте 30-40 лет. В 85% резюме указан опыт работы более шести лет, а 66% соискателей владеют английским языком.

Средняя предлагаемая ТОП-менеджерам зарплата в Иркутской области составляет 55 тысяч рублей, что ниже ожидаемой соискателями – 60 тысяч.