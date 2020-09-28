В Иркутской области предлагают ввести госпошлину на подачу жалоб в УФАС

Такие заявители пользуются несовершенствами правового регулирования и, по сути, применяют инструмент недобросовестной конкуренции. Одним из мер борьбы с ними может стать введение госпошлины на подачу жалобы, а также оставление ее без рассмотрения в случае неявки заявителя, сообщают в УФАС области.

Также на повестку заседания было вынесено обсуждение вопросов и предложений, связанных с положением субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях проведения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Участники дискуссии пришли к выводу: все представители предпринимательского сообщества должны получить равные условия и поддержку согласно принципам антимонопольного регулирования.

Как известно, пандемия привела к тому, что малый и средний бизнес сегодня на грани уничтожения. Однако, по словам членов Общественного совета, смогли воспользоваться субсидиями и прочими мерами поддержки всего 10% предпринимателей.

В связи с возможным повторным введением ограничений бизнесмены обратили особое внимание, что с ними должны ввести и меры поддержки бизнеса государством. Несмотря на то, что бюджет региона пополняется по большей части за счет крупного бизнеса по добыче ресурсов, важно помнить, малый бизнес является основой социально-экономического развития региона.