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К Братской ГЭС течением принесло дом

Как сообщили порталу «Город» очевидцы, 26 августа к Братской ГЭС течением прибило дом. Очевидцы предположили, что это хозяйственная постройка или склад горючих материалов, и обратились в экстренные службы.

По свидетельству горожан, постройку потянуло в сторону шлюзов для сброса воды, ударило о плотину, у «дома» начали открываться двери, стала разрушаться крыша. Предположительно, здание разрушилось полностью. Позже некоторые опознали в нём купальню бани, расположенной в заливе жилого района Падун, - вероятно, поднявшаяся вода сорвала её с места.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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