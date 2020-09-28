«Образование 360» представит проект «VR-азбука тофаларского языка»

Он направлен на вовлечение школьников Тофаларии к изучению родного языка с помощью новых технологий, сообщают в пресс-службе проекта «Образование 360».

Это учебно-методическое пособие, призванное помочь учителю разнообразить и сделать интересными уроки родного языка, изучаемого в школах Тофаларии в рамках общеобразовательной программы РФ.

– Мы задались целью создать интересную для учащихся форму подачи материала, которая вовлекает в процесс обучения. При этом параллельно произошла частичная «оцифровка» тофаларского языка, которая способствует его сохранению. В результате получилось десять уроков, которые следуют структуре утвержденного и выпущенного в 1989 году учебника, включенного в общеобразовательную программу. VR-уроки содержат видео- и фотосцены, отснятые на территории Тофаларии в формате 360 градусов. Это разные значимые места, достопримечательности, пейзажи, действия, мероприятия. Каждый урок изучает буквы и слова, подкрепленные транскрипцией и произношением от носителя языка. Помимо этого, уроки начинаются с информационно-познавательного ролика, повествующего об истории, культуре и природе Тофаларии, а заканчиваются интерактивным заданием для закрепления изученного материала, – говорит директор АНО «Образование 360», Кирилл Казаков.

5 октября команда разработчиков отправляется в поселок Алыгджер, где оборудует учебный класс необходимой VR-гарнитурой, проведет инструктаж преподавателей и первоначальное тестирование учеников с целью дальнейшей оценки эффективности применения технологии и даст старт проекту. Стоит отметить, что данный проект входит во всероссийскую программу апробации приложений VR/AR для общего образования, которую проводит Центр Научно-Технических Исследований Дальневосточного федерального университета.

Деятельность осуществляется при поддержке правительства Иркутской области и Министерства образования Иркутской области, Росмолодежи, Фонда президентских грантов, а также Байкальского банка Сбербанка РФ.