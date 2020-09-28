Два человека утонули на водоемах Иркутской области в сентябре

На водных объектах Иркутской области в сентябре было зарегистрировано два происшествия с гибелью людей - поиски утонувших продолжаются, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

23 сентября в районе Селиванихи в городе Иркутске на берегу реки Иркут отдыхала компания. 32-летний мужчина решил искупаться. Отплыв от берега на 20 метров, скрылся под водой. Река характеризуется быстрым течением и резким перепадом глубины. В месте, где утонул иркутянин, она составляла более 4 метров.

25 сентября на реке Ие в городе Тулуне утонул 23-летний житель города Братска, который, по словам очевидцев, нырнул в реку и больше не показывался на поверхности. В месте происшествия глубина водоема - 5 метров.

Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области:

На сегодняшний день температура воды в водоемах Иркутской области не превышает 5 градусов. Этот фактор негативно сказывается на состоянии здоровья стихийных купальщиков, поскольку холодная вода провоцирует спазм сосудов, судороги, потерю сознания при длительном в ней пребывании. Нет сомнений в том, что физиологическая реакция на погружение в холодную воду опасна и является одной из причин утопления.

Сотрудники МЧС России обращают внимание граждан на необходимость соблюдения правил безопасного поведения на водоемах. В осенний период купание недопустимо, поскольку сопряжено со смертельным риском.