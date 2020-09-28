В Иркутске перед судом предстанет хозяйка «резиновой квартиры»

Уроженка Ставропольского края с сентября 2019 по сентябрь текущего года зарегистрировала 19 граждан из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Фактически в доме, расположенном на улице Щедрина областного центра, иностранцы не проживали, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

За свои услуги она получала денежное вознаграждение - 500 рублей за каждого прописанного человека. Известно, что обвиняемая нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния, а также кражи.

В настоящий момент ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». Уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным актом переданы в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.