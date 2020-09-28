Конфликт Армении и Азербайджана: рубль легко может потерять 5-10%

Военный конфликт Армении и Азербайджана — это серьезный риск для рубля и турецкой лиры. В войну могут быть втянуты Россия и находящаяся в полубанкротном состоянии Турция. Развивающийся военный кризис легко может вызвать кризис валют и рынков акций emerging markets, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— В случае масштабного кризиса на emerging markers его эпицентром, конечно, будет Турция. Но российский рубль легко может потерять 5-10% от текущих уровней, а индекс Мосбиржи — 10-15%. Таким образом, на исходе сентября при реализации самого негативного сценария, рубль может опуститься до 86 руб. за доллар, а евро смело перешагнет отметку 100 руб.

Сегодня Азербайджан — одна из по-настоящему состоявшихся стран бывшего советского государства. Ее экономика устойчива, динамика роста населения положительная. Экономика Азербайджана во много больше армянской. Ее успехи основаны на нефтяной промышленности. Сегодня цены на нефть комфортны для нефтяных экспортеров. Вряд ли страны СНГ будут вовлечены в военный конфликт.