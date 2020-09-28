Доллар может достичь 82 рублей на фоне геополитических рисков

В пятницу, 25 сентября, по итогам дня рубль обновил многомесячные минимумы по отношению к иностранным валютам. Пара доллар/рубль выросла на 1,37%, до 78,20 руб., евро/рубль — на 0,98%, до 90,93 руб., фунт/рубль — на 1,44%, до 99,67 руб., отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

На Мосбирже рубль открылся снижением и находился под давлением до закрытия вечерней сессии. Давление на него оказывали общее укрепление доллара США и появление законопроекта в США, предполагающего введение санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Доллар укрепился к основным валютам на фоне возврата негативных настроений из-за роста числа заболеваний COVID-19 в различных странах мира. Вторая волна пандемии коронавируса поражает экономики по всему миру, вызывая опасения, что ее воздействие может замедлить темпы восстановления мировой экономики. Испания, Франция и Великобритания в последнее время фиксируют рекордные показатели случаев заражения COVID-19.

Американские сенаторы предлагают наказать Россию за нарушение международного права, не имея доказательств. Для принятия законопроекта его должны поддержать сенат и палата представителей конгресса, а затем подписать президент Соединенных Штатов. Для составления доклада потребуется примерно девять месяцев, поэтому сейчас внимание участников рынка больше сконцентрировано на COVID-19, Беларуси и военном конфликте Армении и Азербайджана.

В понедельник, 28 сентября, на торгах в Азии нефть Brent торгуется по $41,63 (-0,48%). На валютном рынке доллар США подешевел ко всем основным валютам. Рубль с открытия сессии на Мосбирже ослабится. Давление на него сохранится из-за геополитических рисков.

В воскресенье Армения и Азербайджан начали полномасштабную войну за Карабах. Обе страны задействовали танки, минометы, тяжелую артиллерию и беспилотники. Руководство Турции выразило намерение всемерно поддержать Азербайджан. Поскольку Армения входит в Договор о коллективной безопасности (ОДКБ), то война может отразиться на динамике рубля. МИД России призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации. Россия должна остановить войну, так как для нее важны оба партнера.

Пара доллар/рубль сохраняет движение в восходящем канале с 8 июня. Верхняя граница канала проходит через 78,50 руб., нижняя — через 75,36 руб. Если покупатели преодолеют сопротивление, то в течение недели курс доллара доберется до максимума 81,97 от 19 марта.