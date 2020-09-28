В Иркутской области прошел второй туристический слет «Серебряный путешественник»

Слет прошел в поселке Усть -Ордынский. 36 участников познакомились с традициями шаманизма, буддизма в дацане, посетили этнопарк «Золотая Орда», мастер-классы по национальным играм, приготовлению национальных блюд, сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Иркутская область принимает участие в реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В рамках этого проекта мы второй год проводим турслет «Серебряный путешественник». Наша задача – развивать и популяризировать разные направления туризма, в том числе туризм социальный, уделять внимание не только гостям Приангарья, но и его жителям, тем более таким активным, как пенсионеры, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

- В нашем многонациональном округе есть самая главная традиция – это глубокое почитание старшего поколения, уважение к их мудрости и жизненному опыту. Поэтому мы особенно рады, что к нам приезжают такие гости. Выражаем признательность и благодарность агентству по туризму Иркутской области и автономной некоммерческой организации «Байкал» за реализацию этого значимого социального проекта, - рассказала начальник отдела по национальной культуре администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Раиса Шадарова.