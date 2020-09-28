Новости

Число россиян, уверенных, что Путин достоин Нобелевской премии, за 7 лет выросло на 10%

В ряду номинантов на Нобелевскую премию мира в 2020 году — Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин и Алексей Навальный, сообщают в сервисе по поиску работы SuperJob. 

На соискание награды Алексея Навального выдвинула группа американских ученых, Владимира Путина — С. Комков, российский ученый и публицист.

После истории с отравлением и комой 18% россиян считают оппозиционную деятельность Навального достойной награды. Практически каждый второй не согласен с номинацией (48%). 34% затруднились с оценкой.  

Относительно номинации Владимира Путина голоса россиян распределились практически поровну: треть респондентов считает действующего президента достойным номинации, треть против, 34% затруднились с ответом.  

Число сторонников выдвижения Навального на Нобелевскую премию снижается с увеличением возраста опрошенных: 30% среди молодежи до 24 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет. Количество сторонников номинации Владимира Путина, напротив, растет с увеличением возраста респондентов: 28% среди россиян моложе 35 лет и 41% среди граждан старше 45 лет. 

Владимира Путина 7 лет назад уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда его кандидатуру считали достойной награды 3 из 10 россиян, сегодня — 33%. Против выдвижения действующего президента в 2013 году высказывались 42%, сегодня количество противников снизилось почти на четверть (33%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Армения и Азербайджан: военный конфликт
Армения опровергла заявление Азербайджана о 550 убитых
Азербайджан и Армения объявили военную мобилизацию
Доллар может достичь 82 рублей на фоне геополитических рисков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании