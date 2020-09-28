Две трети российский компаний не смогут восстановить бизнес в этом году

Только 16% участников исследования указали, что уже смогли полностью восстановить бизнес после снятия ограничений в стране, сообщает сервис Работа.ру.

12% респондентов отметили, что их компания в период пандемии и локдауна не пострадала. По 36% представителей российских компаний заявили, что пока им удалось лишь частично восстановить производство или их компания всё еще находится в кризисе.

9% компаний на восстановление требуется еще от 1 до 3 месяцев. Четверть респондентов (26%) указали, что для полного восстановления бизнеса им нужно от 3 месяцев до полугода. Треть опрошенных представителей российских компаний рассчитывают на реконструкцию уйдет от полугода до года, а 32% компаний будут восстанавливаться больше года.

«Мы видим, что российских бизнес находится в процессе восстановления после пандемии, это подтверждает и состояние рынка труда. С самого начала III квартала мы фиксировали значительно возросшую активность как работодателей, так и соискателей по всей стране», — прокомментировал коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий.