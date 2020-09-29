Диджитал для бизнеса: как «Адикт» помогает компаниям развиваться в цифровой среде

Еще совсем недавно компании обращались в диджитал-агентства с просьбами разработать сайт: «У всех есть, нам тоже нужно». Сегодня уровень и глубина запросов – совсем иные. Цифровые инструменты – больше не дань моде, а способ решать конкретные бизнес-задачи. Антон Паймышев, директор иркутской компании «Адикт», рассказал Газете Дело о том, что сегодня помогает бизнесу комфортно чувствовать себя в цифровом пространстве, есть ли у IT на Байкале шансы на успех и сможет ли Иркутск стать центром развития искусственного интеллекта.

Антон Паймышев, директор диджитал-агентства «Адикт».

Фото: Антон Климов

1. О диджитал-агентстве

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Цифровизация коснулась буквально всех процессов, любого бизнеса. Уверенно чувствовать себя в цифровой среде и развиваться компаниям помогают современные диджитал-агентства.

Антон Паймышев: Наша задача – сделать пребывание бизнеса в цифровой среде комфортным, разработать стратегию по присутствию бренда в интернете. Во-первых, предложить инструменты, позволяющие компании эффективно работать в диджитале: это может быть посадочная страница, интернет-магазин, корпоративный сайт, мобильное приложение, интранет-система… Во-вторых, обеспечить продвижение по различным каналам – от поисковых систем до соцсетей.

Диджитал-агентство – некий симбиоз IT-компании и рекламного агентства: мы работаем со смыслами, с разработкой и в то же время не забываем о тех, для кого мы это делаем. Как донести ключевые мысли и идеи до целевой аудитории, как измерить свои действия и понять, что было сделано правильно, а что нет, какие внести корректировки, чтобы в будущем сработать еще лучше? Вот основные наши задачи.

2. О запросах клиентов

10-15 лет назад клиенты, как правило, обращались просто за сайтами: «У всех есть, я тоже хочу». Компании, которые продолжают мыслить такими категориями, в Иркутске по-прежнему есть, но их становится все меньше.

Антон Паймышев: Осознанность и глубина запроса растут. Все понимают, что диджитал – это уже далеко не игрушка, не тренд, не мода, а инструмент для решения бизнес-задач. Ко всему, что есть в интернете, компании начинают подходить с этой точки зрения: как это может помочь в продажах, продвижении, узнавании бренда? Нет задачи «сделать как у всех», каждый стремится сделать для себя, в соответствии со своими запросами. Если раньше больше важна была «обертка», то теперь клиенты приходят с содержанием – и на него уже «нанизывают» какие-то услуги.

Антон Паймышев, директор диджитал-агентства «Адикт».

Фото: Антон Климов

3. О красоте и функциональности

Про «обертку», тем не менее, тоже никто не забывает. Не секрет, что большую часть информации человек воспринимает глазами, поэтому дизайну уделяется большое внимание.

Антон Паймышев: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а первое впечатление дважды не произведешь. Если дизайн плохой, если он не вызывает эмпатии, отклика у целевой аудитории – продажи будут идти хуже. Есть и вторая составляющая – интерфейс, функциональность. Важно думать не только о том, чтобы все было красиво и вызывало «вау-эффект», но и о том, чтобы этим инструментом было удобно пользоваться, чтобы человек мог выполнить свою задачу. Здесь можно провести аналогию с мерчендайзингом: товары на полках в магазинах расставляют так, что невозможно пройти по всем этим лабиринтам, не купив чего-нибудь. Дизайнеры и проектировщики выполняют ту же задачу – выстраивают в цифровом мире путь, проходя по которому, человек легко реализует цели, заложенные в стратегии компании.

Диджитал-агентство «Адикт».

Фото: Антон Климов

4. О комплексном подходе

Свою историю компания «Адикт» начинала 12 лет назад как веб-студия, занимавшаяся созданием сайтов. Со временем, однако, клиентам этого стало недостаточно: довольные работой специалистов, они стали обращаться с просьбами сделать для них продвижение, рекламу.

Антон Паймышев: Изначально мы не брались за задачи, в которых не сильны, например, рекламу. Однако позже пришло осознание, что без опыта того, как созданный нами продукт будет продвигаться и привлекать пользователей, нам не удастся сделать его таким, как нужно. Мы стали учиться, применяя знания сначала в своей работе, а позже – предлагая отдельные услуги для клиентов. Так мы начали наращивать новые компетенции внутри компании. Это позволило клиентам работать с нами комплексно по нескольким направлениям. Сейчас, например, мы активно развиваем направление таргетированной рекламы и SMM. Думаю, что в ближайшее время в этой сфере у нас будет такая сильная же компетенция, как и в остальных.

Комплексный подход позволяет нам видеть всю картину целиком и понимать, какое из решений для клиента будет наиболее эффективным – подбирать, предлагать варианты и грамотно, со знанием дела аргументировать свой выбор.

Антон Паймышев, директор диджитал-агентства «Адикт».

Фото: Антон Климов

5. О ребрендинге

Иногда требуется еще более глубокая работа: так, одним из популярных запросов в последнее время становится ребрендинг. Владельцы компаний понимают, что разработанный 10-15 лет назад дизайн устарел – и морально, и физически, нужно обновляться.

Антон Паймышев: Обновление фирменного стиля – это комплекс работ. Мало разработать новый логотип – нужно чтобы все – и в офлайне, и в онлайне – было в единой концепции. Чтобы все – начиная от подписи в письме, заканчивая презентациями, которые компания рассылает своим клиентам и партнерам, было выполнено в едином стиле. Каналов коммуникации становится все больше, важно, чтобы твоя айдентика и все, что ты делаешь в диджитале, было связано воедино. Клиентов, которые мыслят комплексно, а не отдельными спонтанными потребностями бизнеса, становится все больше.

6. О цифровой трансформации

Тренд последних лет – цифровая трансформация компаний. Очень многие бизнес-процессы вполне могут быть оцифрованы и автоматизированы. Это позволяет бизнесу оптимизировать свои ресурсы, увеличить скорость работы и начать меньше тратить и больше зарабатывать.

Антон Паймышев: Цифровая трансформация – точка роста любого бизнеса. Один из недавних наших кейсов в этой области – с Иркутской нефтяной компанией. Мы полностью оцифровали два здания нового офиса ИНК, сделали интерактивную карту всех помещений, с расстановкой столов, расположением сотрудников. Это позволило быстро и безболезненно осуществить переезд сотрудников в новые бизнес-центры: он сначала состоялся виртуально, а затем – в реальности. Теперь в любой момент можно посмотреть, где находится тот или иной специалист, какие столы заняты, а какие нет, нужно ли покупать новую мебель. Инвентаризация тоже стала цифровой и наглядной. Планируется тиражировать этот опыт на другие подразделения и города присутствия компании. Представьте, какая экономия ресурсов!

7. О синергии и ценности времени

В работе с каждым клиентом для команды “Адикт” важна синергия. Специалисты диджитал-агентства ищут контакт с заказчиком, ту точку, в которой интересы и взгляды пересекаются.

Антон Паймышев: Если такая точка есть – вокруг нее можно наращивать эффективное сотрудничество. Если нет – иногда проще расстаться.

Чем лучше мы с клиентом понимаем друг друга, чем взрослее подходим к работе, тем быстрее и лучше реализуется проект. Время – деньги. Это главный посыл.

Антон Паймышев, директор диджитал-агентства «Адикт».

Фото: Антон Климов

8. О кадрах и специализации

«Мы – это люди. Наш основной капитал и основная ценность – это не компьютеры, не мебель и не офис, а люди. Какие люди, такая и компания и наоборот», – говорится в «Простых правилах» диджитал-агентства «Адикт». Сегодня в штате компании трудится более 30 человек, и каждый из них – профессионал в своем деле.

Антон Паймышев: Мы сторонники разделения функций. Вместо одного, даже топового специалиста, загруженного несколькими ролями и задачами, гораздо эффективнее справляется команда – каждый занимается своим делом, несет ответственность за свой результат. Составы команд постоянно меняются, и это еще лучше сплачивает коллектив. Новички общаются с опытными специалистами, быстрее вникают в рабочий процесс. Опытным ребятам полезна «новая кровь» – это всегда свежие идеи и заразительный энтузиазм. В итоге мы получаем заряженную энергией команду вместо одного изнуренного многостаночника.

Мы уделяем развитию очень большое внимание: следим, чтобы каждый сотрудник не только качественно выполнял свою работу, но и за тем, чтобы каждый новый проект он делал лучше. Для этого он должен профессионально расти, общаться, обучаться. Мы покупаем различные курсы, проводим мероприятия – как внутренние, так и внешние, например, «Байкал Диджитал Дэйз». Процесс обучения непрерывен. Появилось свободное время – специалист тратит его на самообразование, изучает новые технологии, узнает новые тренды. Это «вшито» в ДНК компании, в корпоративную культуру.

9. О масштабе мышления

Среди клиентов «Адикт» – далеко не только иркутские компании. Диджитал-агентство работает и с федеральным и зарубежным бизнесом: Mail.Ru, «Газпром», «Леруа Мерлен», Сбербанк, En+ Group, Valio. В цифровом мире географические границы не имеют значения.

Антон Паймышев: Для многих иркутских компаний, причем не только в нашей сфере, рынок – профессиональный, кадровый – сосредоточен только в городе, редко у кого выходит за пределы. Зона мировоззрения, мироощущения зачастую довольно узкая. У нас же изначальный посыл в том, что наши конкуренты – не иркутяне, а самые топовые российские и мировые компании, до которых, казалось бы, еще расти и расти.

И мы растем: смотрим на то, что делают зарубежные студии, читаем статьи специалистов на английском языке – и понимаем, что мир гораздо шире. Образ мышления становится таким, что опыт черпаешь буквально отовсюду. Это очень помогает – и с точки зрения развития компании, и с точки зрения работы с клиентами Приходит заказчик из Москвы или США – и у тебя нет с ним «культурной пропасти», ты можешь разговаривать с ним на равных, на одном языке.

Антон Паймышев, директор диджитал-агентства «Адикт».

Фото: Антон Климов

10. О перспективах IT на Байкале

Информационные технологии вполне могли бы стать точкой роста для Иркутской области. Дешевая электроэнергия, хорошая прибайкальская экология и талантливые специалисты расширяют возможности этого бизнеса. Но без поддержки властей и продуманной стратегии в этом деле не обойтись.

Антон Паймышев: Географическая удаленность иркутского IT-рынка от Запада дает определенные преимущества: мы можем эффективно сотрудничать с Азией и независимо создавать что-то свое. Не ощущать давления перегруженной digital-сферы и следовать не навязанным сообществом, а собственным целям и ориентирам.

Например, можно заняться подготовкой аутсорс-специалистов, программистов. У нас примерно один часовой пояс с Китаем, Японией, Австралией, Новой Зеландией - наши специалисты могли бы аутсорсить разработку, техподдержку, обслуживая компании в Азии, помогая в том числе американским компаниям.

Вторая точка роста – машинное обучение, искусственный интеллект. За этим будущее. Чтобы выйти вперед, ты должен либо очень быстро бежать, либо перепрыгивать. Искусственный интеллект – то, что позволит не догонять кого-то, а в одночасье выйти в лидеры. Если в течение 5-10 лет целенаправленно готовить специалистов по этому направлению, так и будет. Конкуренция в стране пока невысокая, кадров мало.

Я считаю, развитие IT на Байкале возможно, если не распылять инвестиции повсюду, а сосредоточиться на отдельных направлениях: проводить мероприятия, приглашать мировых экспертов, покупать курсы для университетов – тогда вырастет поколение профессионалов, и у Иркутска будут все шансы стать центром развития искусственного интеллекта, передовых технологий.

Антон Паймышев, директор диджитал-агентства «Адикт».

Фото: Антон Климов

Справка

Диджитал-агентство «Адикт» работает с 2008 года.

Среди клиентов – «Иркутская нефтяная компания», «Деловая сеть – Иркутск», «ИрАэро», «Иргиредмет», «Сибавиастрой», «Востсибуголь», Mail.Ru, «Газпром», «Леруа Мерлен», Сбербанк, En+ Group, Valio.

В 2018 году «Рейтинг Рунета» включил «Адикт» в десятку лучших агентств Сибири в области SEO и контекстной рекламы. Также компания заняла 3 место в сотне наиболее быстрорастущих агентств ежегодного рейтинга Digital-Прорыв от Ruward. В 2019 году агентство вошло в топ-50 лучших веб-студий страны по версии крупнейшего русскоязычного аналитического IT-агентства Tagline и завоевало 17 наград на крупнейшем в Восточной Европе конкурсе диджитал-проектов Tagline Awards.

«Адикт» участвует в формировании регионального IT-сообщества. С 2017 года проводит конференцию «Байкал Диджитал Дэйз», в 2019 году в ней приняли участие 700 человек.