Природоохранной прокуратурой пресечен незаконный демонтаж объектов на промплощадке Усольехимпрома

Ангарской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках надзорной работы за промышленной площадкой Усольехимпрома выявлены нарушения в деятельности ООО «ПК Брасс», сообщают в ведомстве.

Данная организация является собственником ряда объектов на территории Усольехимпрома, в том числе цехов бывшего производства опасных химических веществ (четыреххлористого кремния). Установлено, что юридическим лицом организован демонтаж сооружений с нарушением градостроительного и природоохранного законодательства.

В частности, демонтажу конструкций не предшествовало подробное обследование объектов капитального строительства, подлежащих сносу. Работы начаты без учета особенностей химического загрязнения промышленной площадки, а также потенциального загрязнения демонтируемых строений, возможных выбросов опасных веществ в атмосферу. Не были запланированы мероприятия, направленные на предупреждение причинения вреда окружающей среде, не оценено влияние производимого демонтажа на экологию.

Для пресечения нарушений прокурор обратился в суд с иском о приостановлении деятельности предприятия по сносу объектов до выполнения надлежащего обследования и планирования безопасных демонтажных мероприятий. Решением суда требования прокурора удовлетворены.