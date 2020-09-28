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В селе Моисеевка Заларинского района открылся новый дом культуры

Новый дом культуры относится к категории легковозводимых объектов. Это одноэтажное здание из металлических несущих конструкций. Стоимость строительства составила 26 млн 960 тыс. рублей. Общая площадь объекта – 286 кв.м., сообщают в областной администрации.

В Моисеевском Доме культуры уже работают восемь клубных формирований.  Среди них два детских кружка декоративно-прикладного творчества и шесть хореографических и вокальных коллективов для детей и взрослых. В конце 2020 года по аналогичной программе завершится строительство Дома культуры в селе Троицк Заларинского района. Ещё два подобных объекта уже работают в селе Тальяны Усольского района и Мойган Заларинского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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