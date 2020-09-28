В Иркутской области лидерами уборки зерновых культур названы Киренский, Куйтунский, Усольский и Черемховский районы

Сельхозтоваропроизводители Киренского района убрали 91,8% зерновых и зернобобовых культур при урожайности 28,8 ц/га. В Куйтунском и Усольском районах убрано около 60% площадей, в Черемховском – 50%, сообщают в областной администрации.

Всего в Приангарье, по состоянию на 28 сентября, убрано 213,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 463,1 тыс. тонн зерна. Об этом сегодня на оперативном совещании под председательством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Продолжается уборка картофеля и овощей. Картофель убран с площади 1,6 тыс. га, накопано 29,4 тыс. тонн. Овощи открытого грунта убраны с площади 341,3 га, собрано 8,3 тыс. тонн.

Заготовлено 181 тыс. тонн сена, 269,6 тыс. тонн сенажа, 175 тыс. тонн силоса. Всего грубых и сочных кормов заготовлено 17 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота.

Илья Сумароков доложил, что сельхозпроизводителям Иркутской области перечислено 2,5 млрд рублей господдержки. Это 81,2% запланированных средств областного и федерального бюджетов. На поддержку растениеводческой отрасли направлено 808,8 млн рублей или 82% запланированных средств.