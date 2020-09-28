Вторая волна? В России выявлено более 8 тысяч заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано 7867 заболевших, общее число заразившихся достигло 1 159 573. Ранее показатель более 8 тыс. зараженных за сутки фиксировался 16 июня.

В Иркутской области ситуация пока стабильная. По данным оперативного штаба, на 27 сентября в Иркутской области подтверждено 85 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 906. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,1-0,4%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.