Лауреатов двух премий в области культуры и искусства наградили в Иркутске

В этом году на конкурс было представлено 40 заявок, сообщают в областной администрации.

Независимые эксперты определили победителей в семи номинациях. Это достижения в области библиотечного дела, литературы, кинематографии, музыкального, художественного, театрального искусства и фотографии. Шесть работ являются авторскими и три выполнены творческими коллективами.

В направлении «Литературные произведения» премия Губернатора Иркутской области присуждена Ивану Козлову за создание книги «Мастера старого Иркутска».

В номинации «Просветительская деятельность» отмечен Максим Куделя за создание проекта «Электронная краеведческая библиотека «Хроники Приангарья».

Победителем в номинации «Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства» стал Виктор Огиенко. Он создал цикл произведений живописи «Продолжение традиций».

В номинации «Фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии» премии удостоен Иван Пахомов за проект «Обычные дети».

Работа иркутского режиссёра Полины Степановой признана лучшей в направлении «Аудиовизуальные произведения». Это документальный фильм «Здесь живёт музыка».

В номинации «Просветительская деятельность» лауреатом стал Владимир Ходий за создание книги «1941 - 1945. Летопись Иркутской области».

Лауреатами премии Губернатора Иркутской области в номинации «Аудиовизуальные произведения» стали Александр Голованов и Мария Аристова. Они создали документальный фильм «Последний подвиг Адмирала. Правда о золотом запасе Колчака».

В номинации «Исполнительская деятельность» победил творческий коллектив, создавший спектакль для глухих и слабослышащих зрителей «Бетховен. Разговорные тетради». Это Владимир Димаков, Наталья Уткина, Анастасия Усольцева, Евгений Кириллов, Артём Яцухно.

За создание музыкального произведения: музыка к пластическому спектаклю «Иваново детство» в номинации «Музыкальные произведения с текстом и без текста» победителями признаны Ян Круль и Владимир Лопаев.

Также сегодня премию Правительства Иркутской области в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской области получили творческие работники, внесшие вклад в развитие культуры и искусства.