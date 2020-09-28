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Ростех начал второй этап поставок вакцин против гриппа в регионы

Фармацевтический холдинг Госкорпорации Ростех, компания «Нацимбио», начала отгрузку вакцин от гриппа в рамках второго этапа. В поставку вошли препараты, производство которых налажено в России по полному технологическому циклу, сообщают в госкорпорации.

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Для общероссийской вакцинации в рамках первого и второго этапов поставляются трехвалентные вакцины «Ультрикс», «Совигрипп» и «Флю-М». Препараты содержат три актуальных штамма вируса гриппа, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для эпидемического сезона 2020-2021 годов. Они прошли полный спектр доклинических и клинических исследований, их эффективность доказана. 

«Нынешней осенью и зимой Россия, как и другие страны, может столкнуться с циркуляцией сразу двух вирусов респираторной природы – гриппа и COVID-19. Но если в большинстве государств ЕС либо вовсе нет бесплатной вакцинации против гриппа, либо она доступна только людям из групп риска, то у россиян есть возможность сделать прививку бесплатно по полису ОМС. На первом этапе мы передали в субъекты 34 млн доз вакцин для профилактики гриппа. В ходе второго этапа поставок в медицинские учреждения по всей стране будет доставлено еще 26 млн доз трехвалентных вакцин», – рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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