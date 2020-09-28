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У Иркутской области еще есть время подготовиться ко второй волне коронавируса

У Иркутской области еще есть время подготовиться к возможному росту случаев COVID-19, сообщил за заседании оперативного штаба губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что в некоторых регионах России фиксируется рост заболевания коронавирусной инфекцией, ситуацию усугубляет начало сезона ОРВИ и гриппа.

Он поручил областному правительству проанализировать опыт других субъектов, а также текущую ситуацию в муниципалитетах Приангарья.

- Свои предложения по предотвращению всплеска заболевания члены оперштаба должны представить до 1 октября. Необходимо усилить профилактическую работу, в том числе по информированию жителей о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и дезинфекции, - отметил Игорь Кобзев.

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За последние сутки в России впервые с июня выявлено 8135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано 7867 заболевших, общее число заразившихся достигло 1 159 573.

В Иркутской области ситуация пока стабильная. По данным оперативного штаба, на 28 сентября в регионе подтверждено  83 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 989. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило в Приангарье до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,1-0,4%. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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